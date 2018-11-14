Дефицит внешнеторгового баланса Украины за 9 мес.-2018 вырос в 3,1 раза – Госстат

С учетом ранее обнародованных данных, в третьем квартале этого года дефицит составил около $2,8 млрд, или в 2,6 раза больше показателя третьего квартала прошлого года.
Согласно информации Госстата, за 9 месяцев 2018 года экспорт товаров и услуг возрос на 9,3% - до $41,71 млрд, тогда как импорт - на 15%, до $45,16 млрд.
Госстат уточняет, что экспорт в страны СНГ увеличился всего на 0,9% – до $7,95 млрд, тогда как импорт из них подскочил на 19,2% – до $10,05 млрд.
В то же время в торговле с ЕС экспорт рос быстрее импорта – соответственно 15,6% (до $16,72 млрд) и 13,9% (до $16,71 млрд), и сальдо стало положительным.
Во внешней торговле товарами, по данным Госстата, дефицит в январе-сентябре этого года вырос на 61,4% – до $6,47 млрд, тогда как во внешней торговле услугами профицит увеличился на 18,1% – до $4,63 млрд.
Как сообщалось, дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2017 году составил $2,63 млрд, тогда как в 2016 года внешнеторговый баланс страны был сведен с профицитом $0,54 млрд.
Сводный внешнеторговый баланс Украины за 9 мес 2018 года ($, млн)¹
|Экспорт
|Импорт
|Сальдо
|9 мес 2017
|9 мес 2018
|9 мес 2017
|9 мес 2018
|9 мес 2017
|9 мес 2018
|Всего (товары и услуги)²
|38158,0
|41705,0
|39270,5
|45155,0
|–1112,5
|–3450,0
|Страны СНГ
|7876,0
|7945,3
|8427,3
|10047,5
|–551,3
|–2102,2
|Другие страны мира
|30282,0
|33759,7
|30843,2
|35107,5
|–561,2
|–1347,8
|в т.ч. ЕС
|14466,8
|16717,1
|16707,6
|19035,8
|–2240,8
|–2318,7
|Товары
|31323,4
|34551,1
|35332,5
|41019,8
|–4009,1
|–6468,7
|Страны СНГ
|5049,0
|5182,8
|7965,3
|9572,9
|–2916,3
|–4390,1
|Другие страны мира
|26274,4
|29368,3
|27367,2
|31446,9
|–1092,8
|–2078,6
|в т.ч. страны ЕС
|12596,7
|14612,1
|14915,2
|16869,6
|–2318,5
|–2257,5
|Услуги
|7860,8
|8769,3
|3939,9
|4137,2
|3920,9
|4632,1
|Страны СНГ
|2832,0
|2767,3
|462,0
|474,6
|2370,0
|2292,7
|Другие страны мира
|5028,8
|6002,0
|3477,9
|3662,6
|1550,9
|2339,4
|в т.ч. страны ЕС
|2464,1
|2878,1
|1793,4
|2168,1
|670,7
|710,0
¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части зоны проведения АТО.
2 - Во избежание двойного учета общие объемы товаров и услуг рассчитаны по формуле: всего (товары и услуги) = товары + услуги - стоимость услуг для переработки товаров с целью реализации за рубежом, которые в I квартале 2017г. составляли в экспорте $332,5 млн (в I квартале 2016г. - $243,7 млн), в импорте - $1,1 млн (в I квартале 2016г. - $1,3 млн).
Данные: Госстат