Дефицит внешнеторгового баланса Украины за 9 мес.-2018 вырос в 3,1 раза – Госстат

Негативное сальдо внешнеторгового баланса Украины в январе-сентябре 2018 года составило $3,45 млрд, что в 3,1 раза хуже показателя января-сентября-2017, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду.

С учетом ранее обнародованных данных, в третьем квартале этого года дефицит составил около $2,8 млрд, или в 2,6 раза больше показателя третьего квартала прошлого года.

Согласно информации Госстата, за 9 месяцев 2018 года экспорт товаров и услуг возрос на 9,3% - до $41,71 млрд, тогда как импорт - на 15%, до $45,16 млрд.

Госстат уточняет, что экспорт в страны СНГ увеличился всего на 0,9% – до $7,95 млрд, тогда как импорт из них подскочил на 19,2% – до $10,05 млрд.

В то же время в торговле с ЕС экспорт рос быстрее импорта – соответственно 15,6% (до $16,72 млрд) и 13,9% (до $16,71 млрд), и сальдо стало положительным.

Во внешней торговле товарами, по данным Госстата, дефицит в январе-сентябре этого года вырос на 61,4% – до $6,47 млрд, тогда как во внешней торговле услугами профицит увеличился на 18,1% – до $4,63 млрд.

Как сообщалось, дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2017 году составил $2,63 млрд, тогда как в 2016 года внешнеторговый баланс страны был сведен с профицитом $0,54 млрд.



Сводный внешнеторговый баланс Украины за 9 мес 2018 года ($, млн)¹

Экспорт Импорт Сальдо 9 мес 2017 9 мес 2018 9 мес 2017 9 мес 2018 9 мес 2017 9 мес 2018 Всего (товары и услуги)² 38158,0 41705,0 39270,5 45155,0 –1112,5 –3450,0 Страны СНГ 7876,0 7945,3 8427,3 10047,5 –551,3 –2102,2 Другие страны мира 30282,0 33759,7 30843,2 35107,5 –561,2 –1347,8 в т.ч. ЕС 14466,8 16717,1 16707,6 19035,8 –2240,8 –2318,7 Товары 31323,4 34551,1 35332,5 41019,8 –4009,1 –6468,7 Страны СНГ 5049,0 5182,8 7965,3 9572,9 –2916,3 –4390,1 Другие страны мира 26274,4 29368,3 27367,2 31446,9 –1092,8 –2078,6 в т.ч. страны ЕС 12596,7 14612,1 14915,2 16869,6 –2318,5 –2257,5 Услуги 7860,8 8769,3 3939,9 4137,2 3920,9 4632,1 Страны СНГ 2832,0 2767,3 462,0 474,6 2370,0 2292,7 Другие страны мира 5028,8 6002,0 3477,9 3662,6 1550,9 2339,4 в т.ч. страны ЕС 2464,1 2878,1 1793,4 2168,1 670,7 710,0

¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части зоны проведения АТО.

2 - Во избежание двойного учета общие объемы товаров и услуг рассчитаны по формуле: всего (товары и услуги) = товары + услуги - стоимость услуг для переработки товаров с целью реализации за рубежом, которые в I квартале 2017г. составляли в экспорте $332,5 млн (в I квартале 2016г. - $243,7 млн), в импорте - $1,1 млн (в I квартале 2016г. - $1,3 млн).

Данные: Госстат