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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Россия обжаловала довод Украины по «долгу Януковича»

 

The Law Debenture Trust, представляющая интересы России как владельца выпуска евробондов Украины на $3 млрд, по поручению Минфина России подала в Верховный суд Великобритании апелляцию на решение Апелляционного суда Англии по доводу Украины о выпуске еврооблигаций под давлением российской стороны, сообщила в среду пресс-служба Минфина РФ.

Ожидается, что рассмотрение апелляции состоится в Верховном суде Великобритании не ранее июня 2019 года.

В сентябре Апелляционный суд Англии вынес решение по апелляции, поданной Украиной, в отношении решения Высокого суда Лондона, обязывающего Украину погасить задолженность и выплатить проценты по облигационному займу, приобретенному Россией за счет средств Фонда национального благосостояния. Апелляционный суд подтвердил правомерность отказа Украине в рассмотрении трех из четырех оснований, заявленных ею с целью избежать выполнения обязательств по этим еврооблигациям. Одновременно суд констатировал, что четвертый аргумент о том, что выпуск еврооблигаций был сделан под давлением России, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.

По мнению Минфина, отмечается в сообщении, четвертый довод Украины, как и остальные три основания, также должен быть отклонен без проведения судебного процесса.

Украина в декабре 2015 года допустила дефолт по евробондам, выкупленным Россией в декабре 2013 года на средства Фонда национального благосостояния ($3 млрд - сам выпуск и $75 млн - последний купонный платеж). Киев предлагал Москве реструктуризацию долга на общих с коммерческими кредиторами условиях, Россия этот вариант обсуждать отказалась, настаивая на суверенном характере задолженности. Долг должен был быть погашен до 1 января 2016 года. Однако в декабре 2015 года Украина ввела мораторий на обслуживание этой задолженности и до 1 января 2016 года не осуществила платеж на общую сумму $3,075 млрд в счет погашения и обслуживания принадлежащих России еврооблигаций.

После этого, 17 февраля 2016 года, Минфин РФ подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании задолженности по еврооблигациям. Суд 29 марта 2017 года одобрил ускоренное рассмотрение указанного иска, фактически отвергнув основные возражения Украины и согласившись с наличием у нее обязательств по еврооблигациям. Суд признал, что транзакция является стандартной долговой операцией, хотя и осуществленной при необычных условиях. Своим решением суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций на $3 млрд, сумму неосуществленного купонного платежа на $75 млн, а также штрафные проценты, начисляемые в сумме $674 тыс. за каждый день просрочки.

Позже, 26 мая, Высокий суд Лондона удовлетворил ходатайство Украины о приостановке выполнения решения от 29 марта 2017 года до завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украины в Апелляционном суде.

По словам главы долгового департамента Минфина РФ Константина Вышковского, если Верховный суд удовлетворит апелляцию РФ, то это решение, принятое в первоначальной инстанции, будет окончательным, больше никаких судебных разбирательств по этому поводу не будет. Если апелляция будет отклонена, тогда в первоначальной инстанции пройдет полноценное, полномасштабное судебное разбирательство только по одному положению, по четвертому аргументу.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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