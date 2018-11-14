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Украинцы тратят на продовольственные товары больше половины доходов, - Госстат
17:20 14.11.2018 |
Домохозяйства Украины во втором квартале 2018 года тратили на продовольственные товары и питание вне дома 52,9% своих расходов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Государственной службы статистики.
По данным опроса, 22,7% расходов украинцев ушло на непродовольственные товары, 13,8% - на оплату услуг (включая услуги ЖКХ), 2,9% на личное подсобное хозяйство, 7,7% - прочие расходы.
Напомним, Государственная служба статистики проводит выборочные обследования населения (домохозяйств) начиная с 2004 года. Объем ежегодной выборки в 2014-2018 годах - 13029 домохозяйств. Объем выборки 2018 года за исключением количества домохозяйств, которые проживают на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса, составляет 12228 домохозяйств.
Как сообщало РБК-Украина, во втором квартале 2018 года реальные доходы украинцев (с учетом инфляции) выросли по отношению ко второму кварталу прошлого года на 9,7%. Располагаемый доход в расчете на одно лицо составлял 13178,5 грн.
Отметим, в проекте госбюджета на 2019 год заложено повышение минимальной зарплаты на 12% - с 3723 до 4173 грн. Среднемесячная заработная плата в 2019 году составит 10129 гривен и в реальном измерении (с учетом инфляции) увеличится на 6,9%.
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