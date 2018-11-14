НАПК договорилось с ГФС о доступе к реестру физических лиц - налогоплательщиков

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) договорилось с Государственной фискальной службой (ГФС) о получении доступа к государственному реестру физических лиц - налогоплательщиков и предоставлении информации о доходах физических лиц.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК, передают Українські Новини.

"НАПК и ГФС Украины подписали протокол о порядке автоматизированного обмена информацией. Этим документом согласован новый порядок предоставления Нацагентству ГФС информации из государственного реестра физических лиц - налогоплательщиков о доходах физических лиц", - сказано в нем.

Руководитель управления информационно-аналитических систем и защиты данных Анна Ковтуненко подчеркнула, что доступ к данному реестру поможет организовать обмен данными для проверки деклараций чиновников, однако преградой к полному автоматизированному обмену информацией является отсутствие доступа еще к 6 реестрам Министерства юстиции.

В сообщении отмечено, что НАПК на сегодня согласовало и подписало протоколы и порядки обмена данными в отношении 10 реестров из необходимых 16.

Получение доступа к оставшимся реестрам ожидается после принятия законопроекта №7276, который предусматривает урегулирование надлежащего доступа НАПК к информации, необходимой для реализации его полномочий.

Как сообщали Українські Новини, Европейский Союз, в отчете о выполнении соглашения об ассоциации с Украиной, раскритиковал НАПК за неэффективность в проверке деклараций топ-чиновников.