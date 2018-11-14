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Украина ведет переговоры о возможности поставок для ВСУ по импорту, в том числе, боевых вертолетов, БПЛА, артсистем - Полторак
Украина планирует обеспечить начатое в условиях внешней агрессии РФ масштабное перевооружения Вооруженных Сил, в том числе, за счет закупок импортного вооружения, включая ударные БПЛА, боевые вертолеты, артиллерийские системы, сообщил министр обороны Степан Полторак.
Говоря о планах перевооружения армии импортным вооружением в интервью "5 каналу", министр напомнил, что Украина обратилась к зарубежным партнерам о помощи в поставках вооружения, в том числе в рамках его закупок, еще в "первые дни агрессии" в 2014 году, однако, по его словам, переговоры по данному вопросу приобрели продуктивный характер только после принятого Вашингтоном решения о поставке Киеву американских ПТРК Javelin.
"После получения Javelin, этот (переговорный) процесс стал более продуктивным", - сказал С.Полторак.
При этом он уточнил, что в настоящее время Украина ведет переговоры со многими странами о возможности поставок для ВСУ, в том числе, боевых БПЛА, артиллерийских систем, боевых вертолетов.
Глава украинского военного ведомства не подтвердил озвученную рядом украинских СМИ информацию о якобы заключении контракта на закупку для ВСУ турецких тактических средневысотных БПЛА Bayrаktar TB-2 по итогам прошедшего 3-4 ноября визита в Стамбул президента Петра Порошенко, сказав: "Я тоже много слышал, и даже где-то читал, что мы подписали договор. Это точно не отвечает действительности".
Отвечая на вопрос о его отношении к получившей неоднозначный резонанс в украинском оборонном секторе сделке объемом около EUR0,55 млрд по закупке МВД Украины 55 вертолетов французской Airbus Helicopters, глава военного ведомства выразил уверенность, что масштабные поставки любой военной техники должны обеспечиваться отечественным ОПК. При этом министр пояснил, что "мы должны налаживать производство в Украине", потому что наличие собственного оборонного производства в условиях войны исключает риски зависимости армии от импортной оборонной продукции, "когда нам не будут продавать".
"Кстати, мы тоже (Минобороны - ИФ) ведем переговоры с нашими партнерами о закупке боевых вертолетов. Они, конечно, стоят больше, у них совсем другое оснащение. Такая работа проводится. Надеюсь, что она будет успешной. Самое главное, чтобы нам хватило финансового ресурса", - сказал С.Полторак.
В качестве примера зарубежного аналога, отвечающего потребностям ВСУ, С.Полторак назвал стоящие на вооружении ВС США ударные Apache американской Mc Donnell Douglas.
"Например, такие, как Apache, которые являются очень эффективной машиной в боевых условиях", - сказал он.
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