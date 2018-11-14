В Киев едут топ-менеджеры двух «супермощных» лоукостеров, - Омелян

На следующей неделе Украину посетят топ-менеджеры двух крупных низкобюджетных авиакомпаний, которые уже присутствуют на украинском рынке, но могут анонсировать планы о расширении своей деятельности.

Как пишет ЦТС, это следует из заявлений министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, озвученных им 13 ноября в эфире "5 канала".

"На следующей неделе, а именно 20 ноября, мы ждем руководство двух супермощных лоукостеров, которые приезжают в Киев с хорошими новостями", - проинформировал министр.

На уточняющий вопрос ведущего о том, представители каких авиакомпаний приедут в столицу Украины, Владимир Омелян сказал, что пока не может комментировать. "Но я думаю, что действительно будут приятные новости. Мы выполняем свои обещания, и в 2019 году "битва за Украину" в авиации продолжится", - добавил чиновник.

Ведущий также уточнил, идет ли речь о новых лоукостерах на украинском рынке? На что Владимир Омелян ответил: "Это не новые, они уже присутствуют на украинском рынке, но с хорошими новостями".

Отметим, что 20 ноября в Киеве в Национальном авиационном университете пройдет лекция коммерческого директора Ryanair Дэвида О'Брайана, который, видимо, и является одним из анонсированных министров топ-менеджеров.

Возможно, также на следующей неделе Киев посетят и представители венгерского лоукостера Wizz Air, который традиционно реагирует ответными шагами на заявления Ryanair по расширению сети маршрутов.

Напомним, что вчера Wizz Air начал выполнять полеты из Харькова в Лондон, 25 ноября стартуют рейсы авиакомпании по маршруту Харьков-Вена, 14 декабря - Львов-Франкфурт.

Ryanair начал работу в Украине в сентябре с рейсов Киев-Берлин, 28 октября стартовали перелеты из Киева в Вильнюс, Варшаву, Быдгощ, Барселону, Братиславу, Лондон. 29 октября добавились рейсы в польские Гданьск, Краков и столицу Швеции Столкгольм. 30 октября Ryanair открыл рейсы из еще одного города Украины - из Львова.