Финансовые новости
- |
- 13.11.18
- |
- 22:57
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
ЕБРР пока не видит ощутимого эффекта реформ в Украине
16:43 13.11.2018 |
Экономика Украины находится на пути медленного восстановления, причем внутренний спрос стал основным фактором ее роста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ЕБРР Transition Report 2018-19: Work in Transition.
Как отмечается в обзоре, прогресс в законодательном обеспечении реформ в Украине пока неоднозначен. В частности, парламент принял ряд важных законов, в том числе о создании антикоррупционного суда, приватизации, валюте и валютных операциях, корпоративном управлении в государственных банках и защите прав кредиторов.
"Однако эти законодательные изменения пока не принесли ощутимых результатов", - говорится в отчете.
В ЕБРР подчеркнули важность сотрудничества с МВФ, поскольку новая программа stand-by поможет удовлетворить потребности Украины во внешнем финансировании и сохранить макроэкономическую стабильность.
В ЕБРР также советуют Украине активизировать реализацию недавно принятых законов в энергетическом секторе. В частности, это отделение оператора газотранспортной системы от "Нафтогаза", а также создание газовой биржи. Кроме того, "Нафтогаз" должен прекратить субсидирование цен на газ для населения, считают эксперты.
В ЕБРР также указали на необходимость активной реформы государственных банков. Акцент должен быть сделан на реформе корпоративного управления и преобразовании госбанков с последующей приватизацией.
В то же в ЕБРР признают, что в 2019 году Украине сложно будет провести реформы в связи с началом предвыборного цикла.
Напомним, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) повысил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году до 3,5%. Банк оставил без изменений прогноз роста ВВП Украины в 2019 году на уровне 3,0%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Народный газ и раскулачивание: На каких лозунгах «евробляхеры» поедут в Раду
|От Арктики до Китая. Как Кремль проиграл все партии внешней политики
|Негласная операция. Как ВСУ пытаются выбить оккупантов из высоты 223
|Главным фактором влияния на курсовые тренды и низкую активность рынка 12 ноября стал выходной день в США
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цены на нефть продолжают падение 13 , Brent опустилась ниже $67,4 за баррель
|ЕБРР пока не видит ощутимого эффекта реформ в Украине
|Рост экономики Украины отстает от потенциальных темпов - МВФ
|Дефицит мест в столице вынудил ритейлеров взяться за освоение пригорода
|МЭА видит риск существенного дефицита нефти в 2020-х годах
|Средняя цена бензинов 13 ноября снизилась на 4-6 коп
|Китайцы готовы инвестировать в бетонную автодорогу между Одессой и Херсоном, а также в другие инфраструктурные проекты
Это интересно
|Появление сетей 6G ожидается в 2030 году
|Корпорация Microsoft сообщила о поглощении нескольких компаний - разработчиков игр
|Samsung примкнула к «Партнёрству по искусственному интеллекту»
|Volkswagen и Daimler согласились платить за переоборудование старых дизельных автомобилей
|На смартфонах Samsung можно будет поиграть в игры для Xbox One
|Samsung W2019: смартфон-раскладушка премиум-класса с двойной камерой
|Daimler на пару лет отстаёт от Tesla с началом массового выпуска электрогрузовиков