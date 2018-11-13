Рост экономики Украины отстает от потенциальных темпов - МВФ

Динамика экономики Украины отстает от потенциальных темпов в условиях более стремительного роста ВВП развивающихся стран Европы, считает постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман.

"Безусловно, рост экономики на 3% в год лучше, чем снижение на 10%, которое Украина претерпела в 2015 году. Но, если посмотреть в контексте, то развивающиеся страны Европы сейчас растут в среднем на 4-5% год, что говорит о недостаточно быстром восстановлении Украины", - сказал он во время пресс-конференции в Киеве во вторник.

Более того, добавил представитель МВФ, Украине необходимо достичь более высоких темпов роста, чтобы восстановиться после спада в 2014-2015 годах.

По оценкам Фонда, одним из существенных факторов экономического отставания Украины является коррупция, которая ежегодно "съедает" примерно 2 п.п. роста ВВП.

"Если бы уровень коррупции в Украине был снижен до среднего уровня среди европейских стран, то реальных рост ВВП составил бы не 3%, а 5%. Более того, это изменило бы потенциал роста", - подчеркнул Й.Люнгман.

В то же время, добавил он, не менее важной задачей является сохранение текущих темпов роста экономики, и для этого важно придерживаться сбалансированной фискальной политики, достичь снижения инфляции, как условия для снижения процентных ставок, а также расширение прямых иностранных инвестиций (ПИИ).

"Мы видим, что макроэкономическая ситуация понемногу стабилизируется. Но эта устойчивость все еще достаточно хрупкая: участники рынков продолжают беспокоиться, что произойдет, если финансовая стабильность будет потеряна", - объяснил он.

Говоря о высокой инфляции и процентных ставках, Й.Люнгман сообщил, что они сдерживают внутренние инвестиции.

"Уровень процентных ставок в настоящее время составляет более 18% годовых. Очевидно, что при таких условиях сложно финансировать инвестиции за счет заимствований в банке. Способом решения этой проблемы является снижение инфляции", - сказал он.

Представитель МВФ напомнил, что Фонд прогнозирует замедление роста потребительских цен к концу следующего года до 6,2%, на фоне жесткой денежно-кредитной политики Национального банка Украины, а также ослабления инфляционных ожиданий среди населения.

В то же время он отметил важность содействия Национальному банку в этом вопросе со стороны правительства, чтобы его фискальная политика способствовала низкой стабильной инфляции.

Относительно внешних инвестиций, Й.Люнгамн отметил необходимость улучшения бизнес-климата и уровня защиты права собственности.

"Если вы хотите, чтобы инвесторы вложили в украинскую экономику деньги на 18-20 лет, то они хотят быть уверенными, что к ним будут относиться справедливо", - сказал он.

Как сообщалось, Всемирный банк в начале октября ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году до 3,3% с 3,5%, в 2019 году - до 3,5% с 4%.

Спустя неделю МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины к концу 2018 года до 3,5% с 3,2%. В то же время прогноз на 2019 год ухудшен до 2,7% с 3,3% и на 2020 год - до 3,4% с 4%.

НБУ в конце октября сохранил прогноз роста ВВП в 2018 году на уровне 3,4%, в 2019 году - 2,5% и 2020 году - 2,9%.

Согласно консенсус-прогнозу, составленному Министерством экономического развития и торговли в сентябре, рост ВВП Украины в 2018 году оценивается на уровне 3,1%, в 2019 году - 3%.

Проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" построен на прогнозе роста экономики в следующем году на 3%.