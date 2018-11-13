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Китайцы готовы инвестировать в бетонную автодорогу между Одессой и Херсоном, а также в другие инфраструктурные проекты
09:53 13.11.2018 |
Во время своего визита в Китай заместитель министра инфраструктуры Украины Виктор Довгань встретился с вице-премьер-министром Китая Лю Хэ, а также с китайскими бизнесменами. Они обсудили ряд проектов, в которые китайский бизнес готов инвестировать.
Одним из инвестиционных проектов, в который китайский бизнес готов вложить средства, может стать строительство бетонной автомобильной дороги между тремя украинскими портами - Одессой, Николаевом и Херсоном. Проект такой дороги готовит китайская фирма «China Road and Bridge Corporation», которая также разрабатывает проект нового моста через Днепр около Кременчуга. Впервые о строительстве бетонной дороги от Мариуполя до Одессы и Рени через Николаев и Херсон, в Министерстве инфраструктуры Украины заговорили еще весной прошлого года. Тогда строительство такой дороги оценивали в сумму около 200 млн. долларов, которые планировали отдолжить именно в Китае. Компания CRBC готова заниматься строительством такой магистрали, которая проектируется как четырехполосная без ограничения веса грузовых автомобилей.
Кроме того, китайская сторона готова инвестировать значительные средства в создание мультомодальных грузовых терминалов на украинской территории около границы с Европейским союзом. Такие терминалы могут быть созданы как на границах с Польшей (во Львове и Ковеле), Словакией и Венгрией (в Ужгороде), так и в Одесском регионе поблизости от границы с Румынией.
Китайская национальная зерновая, масло- и продовольственная корпорация «Cofco» также готова инвестировать около 30 млн. долларов в модернизацию причальных комплексов в порту Николаева, а также речную логистику. Машиностроительная компания «Сhina railway rolling corporation» заявила о том, что завершает подготовку предложения для «Укрзализныци» по лизингу и совместному производству электровозов.
Кроме того во время визита Виктора Довганя в Китай стороны обсудили возможность получения Украиной от китайских финансовых организаций кредита в сумме 340 млн. долларов на строительство моста через Днепр. Украинская сторона просит предоставить такой кредит по льготной ставке в 3% годовых с четырехлетней отсрочкой платежей на время строительства нового моста.
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