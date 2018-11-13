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Фундаментальное инфляционное давление остается значительным из-за роста расходов и зарплат, - НБУ
08:58 13.11.2018 |
Национальный банк отмечает, что фундаментальное инфляционное давление остается значительным из-за роста расходов и зарплат.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Показатель ИПЦ в октябре отвечал прогнозу, опубликованному ранее НБУ.
Как и ожидалось, фундаментальное инфляционное давление остается значительным, что связано с увеличением расходов, в том числе на оплату труда, и устойчивым внутренним спросом.
Также ожидаемо усилилось влияние на внутренние цены вследствие повышения мировых цен на энергоресурсы и зерновые.
Неизменными в октябре были темпы роста цен на непродовольственные товары.
Подорожание отдельных товаров длительного потребления (строительных материалов, бытовой химии, ювелирных изделий и т. д.) было нивелировано удешевлением других товарных позиций из этой же категории (в частности, телевизоров и мобильных телефонов).
Динамика цен на продукты питания с высокой степенью обработки также практически не изменилась в октябре.
С одной стороны, из-за подорожания муки ускорился рост цен на макаронные, кондитерские, сдобные изделия, с другой - замедлились темпы подорожания мясных и молочных продуктов.
Несмотря на опубликованные данные, Национальный банк считает риски для прогноза инфляции, обнародованные в Инфляционном отчете за октябрь 2018 года, сбалансированными и соответственно ожидает, что на фоне повышения административно-регулируемых цен и тарифов инфляция достигнет 10,1% (год к году) на конец 2018 года.
В среднесрочной перспективе предполагается постепенное снижение инфляции до целевого уровня в 5,0% (год к году) ± 1 п.п.
Как сообщали Українські Новини, в октябре 2018 года потребительские цены повысились на 1,7%.
По сравнению с октябрем 2017 года в октябре 2018 года потребительские цены повысились на 9,5%.
В январе-октябре инфляция составила 7,4%.
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