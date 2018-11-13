Фундаментальное инфляционное давление остается значительным из-за роста расходов и зарплат, - НБУ

Национальный банк отмечает, что фундаментальное инфляционное давление остается значительным из-за роста расходов и зарплат.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Показатель ИПЦ в октябре отвечал прогнозу, опубликованному ранее НБУ.

Как и ожидалось, фундаментальное инфляционное давление остается значительным, что связано с увеличением расходов, в том числе на оплату труда, и устойчивым внутренним спросом.

Также ожидаемо усилилось влияние на внутренние цены вследствие повышения мировых цен на энергоресурсы и зерновые.

Неизменными в октябре были темпы роста цен на непродовольственные товары.

Подорожание отдельных товаров длительного потребления (строительных материалов, бытовой химии, ювелирных изделий и т. д.) было нивелировано удешевлением других товарных позиций из этой же категории (в частности, телевизоров и мобильных телефонов).

Динамика цен на продукты питания с высокой степенью обработки также практически не изменилась в октябре.

С одной стороны, из-за подорожания муки ускорился рост цен на макаронные, кондитерские, сдобные изделия, с другой - замедлились темпы подорожания мясных и молочных продуктов.

Несмотря на опубликованные данные, Национальный банк считает риски для прогноза инфляции, обнародованные в Инфляционном отчете за октябрь 2018 года, сбалансированными и соответственно ожидает, что на фоне повышения административно-регулируемых цен и тарифов инфляция достигнет 10,1% (год к году) на конец 2018 года.

В среднесрочной перспективе предполагается постепенное снижение инфляции до целевого уровня в 5,0% (год к году) ± 1 п.п.

Как сообщали Українські Новини, в октябре 2018 года потребительские цены повысились на 1,7%.

По сравнению с октябрем 2017 года в октябре 2018 года потребительские цены повысились на 9,5%.

В январе-октябре инфляция составила 7,4%.