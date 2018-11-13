В октябре денежная база выросла на 0,2% до 425 млрд гривен

В октябре денежная база, включающая в себя наличные деньги в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, по оперативным данным НБУ, выросла на 0,2% с 424,357 млрд гривен по состоянию на 1 октября до 425,018 млрд гривен на 1 ноября.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

С начала года денежная база выросла на 6,5% с 399,1 млрд гривен.

Денежная масса в октябре снизилась на 0,4% с 1 249,4 млрд гривен на 1 октября до 1 244,7 млрд гривен на 1 ноября, с начала года денежная база выросла на 3,0% с 1 208,859 млрд гривен.

Объем наличных денег в обращении, по оперативным данным НБУ, в октябре вырос на 0,1% с 347,3 млрд гривен на 1 октября до 347,7 млрд гривен на 1 ноября, а с начала года вырос на 4,6% с 332,546 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году денежная база выросла на 4,6% с 381,6 млрд гривен.

В 2017 году денежная масса увеличилась на 9,6% с 1 102,7 млрд гривен.

В 2016 году денежная база увеличилась на 13,6% с 336,0 млрд гривен на 1 января 2016 года до 381,575 млрд гривен на 1 января 2017 года.

Денежная масса в 2016 году увеличилась на 10,8% с 994,062 млрд гривен на 1 января 2016 до 1 101,641 млрд гривен на 1 января 2017 года.