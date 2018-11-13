В правительстве планируют запретить маршрутки без ремней безопасности

В правительстве планируют запретить с 1 января 2021 года оказание услуг по маршрутным пассажирским перевозкам транспортными средствами, не оснащенными ремнями безопасности.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил генеральный директор Директората по безопасности на транспорте Министерства инфраструктуры Украины Антон Щелкунов.

Он отметил, что вносятся изменения в правила предоставления услуг пассажирским автомобильным транспортом.

«Согласно проекту постановления правительства, мы планируем введение ремней безопасности с 1 января 2021 года, то есть - запретить предоставление услуг транспортными средствами, не оснащёнными ремнями безопасности, с 1 января 2021 года», - пояснил он.

По словам Щелкунова, это будет касаться всех маршруток, «протяженность маршрута которых более 80 километров».

