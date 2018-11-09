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ГФС будет перевыпускать электронные ключи онлайн
17:21 09.11.2018 |
Государственная фискальная служба (ГФС) ввела сервис повторного формирования сертификатов ключей по электронному запросу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГФС.
По данным пресс-службы, новым сервисом могут воспользоваться клиенты Аккредитованного центра сертификации ключей Информационно-справочного департамента ГФС, которых на сегодня почти 1 млн.
"Каждый клиент нашего аккредитованного центра теперь имеет возможность самостоятельно, в режиме 24/7, а главное - дистанционно, в течение 2-3 минут получить новый сертификат, который будет иметь срок действия до 2 лет", - отметил и.о. заместителя главы ГФС Евгений Бамбизов.
Напомним, что в 2017 году в Украине приняли закон "Об электронных доверительных услугах". Закон направлен на реформирование национальной нормативной базы в сфере электронной цифровой подписи путем имплементации законодательства Европейского Союза, развитие единого пространства доверия на основе системы электронных доверительных услуг.
Отметим, что в Украине с 7 ноября 2018 года начала действовать услуга MobileID - электронная подпись, которая дает возможность упростить заключение контрактов и использование государственных онлайн-сервисов.
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