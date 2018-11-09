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Евросоюз отметил негативное влияние Крымского моста на экономику Украины
14:36 09.11.2018 |
Крымский мост оказал негативное влияние на экономику Украины, отмечается в отчете Европейской комиссии, который посвящен имплементации соглашения об ассоциации Киева с ЕС. Соответствующий документ опубликован на сайте регулятора.
"Этот мост также имеет негативные экономические последствия для украинских портов и экспортеров, поскольку крупнейшие грузовые суда больше не имеют возможности пересекать Керченский пролив, чтобы достичь портов в Мариуполе и Бердянске", - говорится в докладе.
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