Финансовые новости
- |
- 09.11.18
- |
- 14:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Совет НБУ предлагает «напечатать денег» для ручного регулирования экономики
Совет Национального банка предлагает разработать программу выпуска целевых облигаций внутреннего госзайма для финансирования отдельных отраслей экономики.
Об этом говорится в решении Совета НБУ "Влияние политики государственных заимствований и налоговой политики на состояние денежно-кредитной сферы Украины", которое подписал глава Совета НБУ Богдан Данилишин.
"Прагматический подход к бюджетной политике требует перехода от пассивного долгового финансирования дефицита бюджета к активному воздействию на реализацию стратегических ориентиров развития и структурной модернизации национальной экономики", - говорится в тексте решения.
По мнению членов Совета, экономика Украины нуждается в комплексной программе мер по финансовой и нефинансовой поддержке экспорта и импортозамещения.
"С целью создания условий для устойчивого экономического роста, разработать программу по осуществлению выпусков целевых ОВГЗ, которые будут учитываться по специальному фонду государственного бюджета, средства от эмиссии которых будут направляться на поддержку проектов развития и модернизации экономики Украины (в частности, высокотехнологичных отраслей экономики), содействие экспорту и импортозамещения", - говорится в документе.
Как известно, при предоставлении регулятору полномочий по ручному управлению эмиссионным каналом в странах со слабыми институтами существует большая вероятность коррупционного распределения средств. Кроме того, такие решения по финансированию отдельных отраслей экономики являются характерной чертой командно-плановой экономики, а не рыночной.
По мнению заместителя главы Совета НБУ Тимофея Милованова и экономиста Юрия Городниченко, любые выгоды от "продуктивных эмиссий" имеют краткосрочный характер, "тогда как потери могут быть разрушительными".
Во-первых, целью НБУ является обеспечение стабильной покупательной способности гривны. Однако вероятным последствием "продуктивной эмиссии" является обесценивание гривны и, как следствие, возросшее инфляционное давление на национальную валюту и потенциально снижение доходов населения.
Во-вторых, последствия любой экспансивной монетарной политики являются лишь временными. В долгосрочной перспективе между эмиссией и уровнем безработицы связи нет, согласно анализу Милтона Фридмана и Эдмунда Фелпса.
В-третьих, высокий уровень коррупции в значительной степени порождается повсеместным вмешательством правительства в экономику, создающим возможности для взяток, злоупотребления служебным положением и других форм коррупции.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Обречена на пиар: Что не так с ВСК по убийству Гандзюк
|Спрос нерезидентов, конвертирующих погашения ОВГЗ, позволил курсу доллара незначительно подрасти на межбанке
|Великое объединение: «Родит» ли Медведчук единого кандидата для Путина
|Нардепы усилили наказание за автомобили на еврономерах
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Евросоюз отметил негативное влияние Крымского моста на экономику Украины
|Цена нефти Brent 9 ноября упала ниже $70 впервые с апреля, WTI опустилась ниже $60 впервые с марта
|Минсельхоз США повысил прогноз урожая зерна в Украине на 3% до 67,2 млн тонн в 2018/2019
|Совет НБУ предлагает «напечатать денег» для ручного регулирования экономики
|В январе-октябре доходы местных бюджетов выросли на 22% до 189,4 млрд гривен, - Зубко
|Украина прекратила закачку и начала отбор природного газа из подземных хранилищ
Это интересно
|Samsung показала смартфон с гибким дисплеем Infinity Flex
|Arc Vector: полностью электрический мотоцикл с уникальными возможностями
|Xiaomi представила аккумуляторный пылесос для машины за $29
|Первый серийный электромотоцикл Harley-Davidson поступит в продажу в 2019 году
|«Не выполнил плана - ешь таракана». Как в Китае наказывают офисных сотрудников
|Volkswagen сделал пятиметровый пикап на базе «Тигуана»
|Злоумышленники перехватывают трафик Telegram в Иране