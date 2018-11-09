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В январе-октябре доходы местных бюджетов выросли на 22% до 189,4 млрд гривен, - Зубко
12:54 09.11.2018 |
Вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко констатирует, что в январе-октябре по сравнению с аналогичным периодом 2017 года доходы местных бюджетов выросли на 22%, или на 34,2 млрд гривен до 189,4 млрд гривен.
Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.
При этом поступления от налога на доходы физических лиц составили 110,2 млрд гривен.
Поступления от единого налога составили 24,5 млрд гривен, от платы за землю - 22,7 млрд гривен.
Собственные доходы местных бюджетов 665 объединенных территориальных общин за 10 месяцев по сравнению с январем-октябрем 2017 года выросли на 62,3% до 16,9 млрд гривен.
Как сообщали Українськi Новини, доходы местных бюджетов в 2017 году увеличились на 31% до 192 млрд гривен по сравнению с 2016 годом.
Зубко прогнозирует рост доходов местных бюджетов до 230 млрд гривен в 2018 году.
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