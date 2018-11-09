АМКУ заподозрил аптечные сети в сговоре

Заявление представителей аптечных сетей о готовности отказаться от маркетинговых договоров может быть расценена как заговор. Об этом на своей странице в Facebook заявила государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Светлана Панаиотиди.

Декларация о намерениях отказаться с 1 января 2019 года от заключения маркетинговых договоров и получения каких-либо доходов от производителей лекарственных средств по оказанию маркетинговых услуг была озвучена руководством ряда аптечных сетей 5 ноября.

"Во-первых, я уже с нетерпением жду 1 января, чтобы посмотреть на реализацию декларации отказа от маркетинговых договоров всех сетей. Во-вторых, интересно в принципе, поскольку такой призыв выглядит как антиконкурентные согласованные действия, иначе говоря, заговор аптек", - написала Панаиотиди.

В июле 2018 года в Верховной Раде зарегистрирован так называемый "аптечный" законопроект, который предусматривает ограничение деятельности сетевых аптек, чтобы создать условия для развития малого и среднего аптечного бизнеса, чем обеспечить справедливую конкуренцию на рынке и снижения цен на лекарства.

Представители сетевых аптек выступили категорически против большинства норм "аптечного" законопроекта, желая сохранить свое влияние на рынок. Свои предложения они озвучили в соответствующем заявлении. Среди них - обязательное высшее профильное образование для владельцев аптечных учреждений, количественное ограничение на открытие аптек одним владельцем, а также географические ограничения на размещение аптек.