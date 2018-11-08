Рада ратифицировала соглашение с ЕС о макрофинпомощи на EUR1 млрд

Верховная Рада ратифицировала Меморандум о взаимопонимании между Украиной и Европейским Союзом и кредитное соглашение между Украиной как заемщиком, Национальным банком Украины как финансовым агентом заемщика и ЕС как кредитором (о получении Украиной макрофинансовой помощи ЕС на сумму до EUR1 млрд).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующий законопроект (№0203) проголосовало в четверг 242 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Президент Украины Петр Порошенко в этот же день по итогам переговоров с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом спрогнозировал предоставление Украине первого транша макрофинансовой помощи ЕС в размере EUR500 млн в ближайшие недели.

"Во время встречи было отмечено, что Украина максимально быстро реализует взятые на себя обязательства в рамках упомянутых соглашений, и на сегодня завершается выполнение всех шести условий для получения первого транша помощи (EUR500 млн) и ожидается положительная оценка Европейской Комиссии", - сказано в сообщении Администрации президента.

Как сообщалось, в сентябре этого года представители Украины и ЕС подписали кредитное соглашение о предоставлении 4-й программы макрофинансовой помощи ЕС Украине (MFA IV) на EUR1 млрд и меморандум о взаимопонимании, в котором закреплены условия выделения этих средств. Сумма в EUR1 млрд будет разделена на два равных транша.

Для получения первого транша MFA Украина, в частности, должна провести обновление модуля проверки электронных деклараций, чтобы обеспечить их логический и арифметический контроль и установить автоматический обмен данными между модулем проверки и соответствующими госреестрами.

В части требований по бенефициарам необходимо внести изменения в процесс регистрации компании, с тем, чтобы при обращении к реестру юрлицо указало дополнительную информацию о бенефициарной собственности. Речь, в частности, идет об указании типа бенефициарной собственности, доли в процентах интереса каждого бенефициарного собственника, описании структуры собственности и пояснении причин, почему бенефициар не может быть указан.

Помимо этого, среди условий было завершение формирования наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" с независимыми членами и объявление отбора таких набсоветов еще минимум для трех других больших госкомпаний с привлечением профессиональных компаний по отбору персонала, а также выставление на продажу как минимум 200 объектов малой приватизации.

Второй транш должен поступить весной 2019 по результатам оценки выполнения Украиной мероприятий по реформированию соответствующих секторов реализации государственной политики.

Евросоюз с 2014 года предоставил Украине EUR2,81 млрд макрофинансовой помощи. Третий транш третьей программы макрофинансовой помощи на EUR600 млн был отменен 18 января 2018 года из-за нарушения страной согласованных условий.

Украина не выполнила четыре требования, в частности, снятие запрета на экспорт леса-кругляка, запуск автоматической проверки е-деклараций, закон о кредитном реестре НБУ и проверка информации о бенефициарных владельцах компаний.