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Украина за 10 месяцев увеличила экспорт на 10%, импорт на 16%, - ГФС
17:15 08.11.2018 |
Объем внешней торговли товарами Украины в январе-октябре 2018 года составил 85,181 млрд долларов, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года (75,060 млрд долларов). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные таможенной статистики Государственной фискальной службы.
Согласно данным ГФС, экспорт товаров из Украины за январь-октябрь вырос на 10% до 38,793 млрд долларов, импорт - на 16% до 46,388 млрд долларов. Отрицательное сальдо внешней торговли за 10 месяцев составляет 7,595 млрд долларов.
Самую большую долю в экспорте товаров составляют продовольственные товары и сельскохозяйственная продукция - 14,671 млрд долларов, или 37,8% от общего экспорта. На втором месте - металлы и изделия из них - 9,923 млрд долларов (25,6%).
Самую большую в экспорте товаров составляют машины, оборудование и транспорт - 14,045 млрд долларов, или 30,3% от общего импорта. На втором месте топливно-энергетические товары - 10,943 млрд долларов (23,6%).
Напомним, что по данным Госстата, отрицательное сальдо внешней торговли Украины в январе-августе 2018 года составило 5,0 млрд долларов.
Отметим, что по данным Национального банка Украины, платежный баланс в сентябре 2018 года сведен с дефицитом на уровне 582 млн долларов. Как отметили в НБУ, дефицит текущего счета платежного баланса в сентябре расширился до 1,7 млрд долларов на фоне ухудшения динамики экспорта и значительных плановых выплат по обслуживанию государственного долга.
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