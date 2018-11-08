Финансовые новости
- |
- 08.11.18
- |
- 18:44
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Украина за 10 мес. нарастила валютную выручку от экспорта черных металлов на 22,7%
17:07 08.11.2018 |
Металлургические предприятия Украины в январе-октябре 2018 года нарастили поступления от экспорта черных металлов на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до $8 млрд 484,204 млн.
Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной службой в четверг, на черные металлы за этот период пришлось 21,87% общего объема поступлений от экспорта товаров против 19,66% за десять месяцев прошлого года.
В октябре поступления от экспорта черных металлов составили $748,133 млн.
При этом Украина в январе-октябре 2018 года нарастила импорт аналогичной продукции на 22,1% - до $1 млрд 147,739 млн. В октябре этот показатель составил $133,485 млн.
Кроме того, Украина в январе-октябре-2018 увеличила экспорт металлоизделий на 31% - до $933,300 млн. В октябре их поставлено на $103,331 млн.
За этот период импорт металлоизделий возрос на 22% - до $797,935 млн. В октябре ввоз металлоизделий составил $118,886, что на 47,5% превышает ввоз в предыдущем месяце ($80,595 млн).
Как сообщалось, Украина в 2017 году нарастила поступления от экспорта черных металлов на 20% по сравнению с 2016 годом - до $8 млрд 665,725 млн, импорт - на 42%, до $1 млрд 134,568 млн.
Украина в 2017 году также увеличила экспорт металлоизделий на 30% - до $896,710 млн, импорт - на 25%, до $806,788 млн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Нардепы усилили наказание за автомобили на еврономерах
|Рада изменила налогообложение ввоза легковых автомобилей
|Киев выдал агреман на назначение Иштвана Ийдярто новым послом Венгрии
|Война на Донбассе: Чего ожидать после «выборов» в «Л-ДНР»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нардепы усилили наказание за автомобили на еврономерах
|Украина за 10 месяцев увеличила экспорт на 10%, импорт на 16%, - ГФС
|Украина за 10 мес. нарастила валютную выручку от экспорта черных металлов на 22,7%
|Рада намерена увеличить ставку рентной платы за пользование недрами для добычи железной руды с 8% до 8,8%
|Рада намерена увеличить ставку рентной платы за пользование недрами для добычи нефти и конденсата на 2 п.п.
|Рада намерена установить ставку земельного налога для лесных земель не более 0,1% от их денежной оценки
|Рада намерена в два раза расширить зону украинского контроля в Черном море
Это интересно
|Злоумышленники перехватывают трафик Telegram в Иране
|Топ-менеджеры и предприниматели-новаторы оттачивают навыки «презентации в лифте»
|Специальный чехол позволяет использовать смартфон Huawei Mate 20 Pro для подводной съемки
|Google Chrome будет блокировать рекламу на сайтах с плохой репутацией
|Cosmo Communicator — реинкарнация культового коммуникатора Nokia E90
|Озоновый слой восстанавливается
|В Швеции ученые научились удерживать солнечную энергию в «жидком топливе»