Украина за 10 мес. нарастила валютную выручку от экспорта черных металлов на 22,7%

Металлургические предприятия Украины в январе-октябре 2018 года нарастили поступления от экспорта черных металлов на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до $8 млрд 484,204 млн.

Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной службой в четверг, на черные металлы за этот период пришлось 21,87% общего объема поступлений от экспорта товаров против 19,66% за десять месяцев прошлого года.

В октябре поступления от экспорта черных металлов составили $748,133 млн.

При этом Украина в январе-октябре 2018 года нарастила импорт аналогичной продукции на 22,1% - до $1 млрд 147,739 млн. В октябре этот показатель составил $133,485 млн.

Кроме того, Украина в январе-октябре-2018 увеличила экспорт металлоизделий на 31% - до $933,300 млн. В октябре их поставлено на $103,331 млн.

За этот период импорт металлоизделий возрос на 22% - до $797,935 млн. В октябре ввоз металлоизделий составил $118,886, что на 47,5% превышает ввоз в предыдущем месяце ($80,595 млн).

Как сообщалось, Украина в 2017 году нарастила поступления от экспорта черных металлов на 20% по сравнению с 2016 годом - до $8 млрд 665,725 млн, импорт - на 42%, до $1 млрд 134,568 млн.

Украина в 2017 году также увеличила экспорт металлоизделий на 30% - до $896,710 млн, импорт - на 25%, до $806,788 млн.