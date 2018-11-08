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Рада приняла за основу законопроект о повышении ряда акцизов и снижении порога безналоговых посылок
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №9260 с поправками в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты о повышении акцизного налога на табачные изделия и ряда других акцизов, а также о снижении порога безналоговых пересылок для физических лиц.
Законопроект поддержали 233 народных депутата при минимально необходимых 226 голосов, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".
"Мы предлагаем увеличить ряд акцизных ставок на табачные изделия на 9%, повысить экологический налог и рассрочить его на пять лет, а также повысить ряд других ставок", - сказала и.о. министр финансов Оксана Маркарова, представляя законопроект в парламенте в четверг.
Спикер парламента Андрей Парубий трижды ставил проект закона на голосование. При этом голосов для рассмотрения законопроекта по ускоренной процедуре не было набрано.
Данный законопроект предусматривает, в частности, взыскание налога на добавленную стоимость с ввезенных товаров в Украину, стоимость которых превышает эквивалент EUR100. При этом указанную норму предлагается применять с переходным периодом: с 1 января по 30 июня 2019-го - для товаров суммарной стоимостью в эквиваленте более EUR150, после окончания этого срока - EUR100.
Помимо этого, законопроект касается усиления мер контроля над оборотом топлива и спирта.
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