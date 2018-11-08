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Кубив предложил начать переговоры о зоне свободной торговли с Китаем
13:32 08.11.2018 |
Украина предложила Китаю начать совместные консультации относительно предпосылок создания зоны свободной торговли между двумя странами.
Об этом сказал первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Степан Кубив на встрече с вице-премьером Госсовета Китая Лю Хэ в рамках рабочего визита в Пекин, информирует пресс-служба Минэкономразвития.
"За несколько лет Украина существенно расширила собственную сеть преференциальных режимов торговли. Имеем новое соглашение о свободной торговле с Канадой, завершили переговоры о свободной торговле с Израилем, завершаем переговоры с Турцией. Мы видим эффективность этих соглашений, поэтому предлагаю начать совместные украинско-китайские консультации относительно предпосылок создания зоны свободной торговли Украина-Китай", - подчеркнул Кубив.
Участники встречи сосредоточили обсуждение на расширении торгово-экономического сотрудничества Украина-Китай, как в рамках имеющихся возможностей, так и создания новых инструментов.
«Сотрудничество с Китаем является неизменным и стратегическим приоритетом внешнеэкономической политики Украины. За 8 месяцев 2018 года товарооборот между Украиной и Китаем составил почти $6 млрд и вырос на 21%. Но этот объем торговли не соответствует имеющемуся потенциалу. В ближайшие 5 лет можем увеличить товарооборот до $20 млрд в год. Поэтому нам следует активизировать работу по всем направлениям, которые имеем, и проработать новые инструменты», - отметил Кубив.
Он отметил, что после длительного перерыва в работе межправительственной комиссии по сотрудничеству Украина-Китай удалось восстановить ее деятельность. Это дало существенный положительный толчок для активизации сотрудничества между странами и наращивания объемов торговли и кооперации между предприятиями Китая и Украины.
«Мы активизировали работу межправительственной комиссии. А во время визита Ма Кая (вице-премьера Госсовета КНР) в Киев в декабре 2017 года подписали План действий Украина - КНР по реализации инициативы совместного построения "Экономического пояса Великого шелкового пути" и "Морского шелкового пути ХХІ века». Это является конкретной дорожной картой для нашей эффективной совместной работы», - подчеркнул Кубив.
Участники встречи также обсудили сотрудничество в рамках инициативы председателя КНР Си Цзиньпина «Один пояс и путь», а также сотрудничество в сфере энергетики, как традиционной, так и альтернативной, инфраструктурных проектов, промышленности, машиностроения, сельского хозяйства и агроиндустрии, инноваций и цифровизации и другие текущие и перспективные проекты.
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