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Количество жалоб от бизнеса в III квартале уменьшилось
11:44 08.11.2018 |
Совет бизнес-омбудсмена отчитался о результатах работы в третьем квартале 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет бизнес-омбудсмена.
В отчетном квартале Совет получил от предпринимателей 308 жалоб относительно неправомерных действий госорганов, что на 25% меньше, чем во втором квартале 2018 и на 52% меньше, чем в первом квартале 2018 года. Большинство из 303 закрытых дел завершено с немедленным желаемым результатом для жалобщиков или рекомендациями госорганам. В целом, за три с половиной года работы организация выдала 2040 рекомендаций, 93% из которых госорганы уже выполнили. При этом уровень удовлетворенности жалобщиков остается высоким - 95%.
Прямой финансовый эффект за квартал составил 390 млн грн. С начала деятельности этот показатель уже превышает 13 млрд грн. Кроме этого, Совет прекратил десятки правонарушений госорганов и их сотрудников, помог предпринимателям закрыть уголовные дела, подать налоговую отчетность, получить разрешения и лицензии.
"Мы наблюдаем уменьшение количества жалоб уже третий квартал подряд. Говорить о тектонических изменениях в работе государственных органов еще рано, однако, определенные положительные сдвиги в их операционных процессах уже заметны", - отметил бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета.
Структура ключевых предметов обращений была следующей:
- Налоговые вопросы - 48% жалоб. По сравнению с предыдущим кварталом доля блока налоговых вопросов уменьшилась на 14 п. п., что вызвано, в первую очередь, сокращением количества жалоб на блокирование налоговых накладных. Очевидно, это свидетельствует об улучшении системы их автоматической регистрации. Количество жалоб относительно налоговых проверок сократилось на 27%, электронного администрирования НДС - на 60%. В то же время, в отчетном квартале предприниматели подали больше жалоб по налоговым уголовным делам и возмещению НДС.
- Правоохранительные органы - 19% жалоб. Количество обращений бизнеса относительно неправомерных действий правоохранителей уменьшилось на 9% по сравнению со вторым кварталом 2018 года. Однако, это сокращение касается в основном жалоб относительно бездеятельности правоохранительных органов, в то время как количество обращений по процедурным злоупотреблениям и открытым уголовным делам против бизнеса выросло на 14% и 18% соответственно.
- Государственные регуляторы - 8% жалоб. Количество жалоб на действия государственных регуляторов уменьшилось по сравнению с предыдущим кварталом и аналогичным отчетным периодом 2017 года - на 14% на 24% соответственно.
В третьем квартале 2018 года Верховная рада приняла закон, известный как #МаскиШоуСтоп-2, расширяя механизмы обжалования правонарушений правоохранителями и привлечения их к личной ответственности. Согласно системным рекомендациям из отчета о рейдерстве, Министерство юстиции запустило механизм, по которому государственные регистраторы больше не смогут совершать регистрационные действия с недвижимым имуществом с нарушением правил территориальности. В соответствии с рекомендациями, изложенными в отчетах о международной торговле и проблемах в таможенной сфере, вступил в силу закон, который внедряет подход "единого окна» для таможенного оформления.
В третьем квартале 2018 года, в рамках региональных мероприятий по вопросам комплаенса, инициированных Всеукраинской сетью добропорядочности и комплаенса, Совет посетил 8 областей Украины. Сотрудники Совета поделились лучшими антикоррупционными практиками и призвали предпринимателей вести бизнес прозрачно.
В представленном квартальном отчете особое внимание уделяется анализу особенностей обращений, полученных от малых/средних (71%) и больших (29%) компаний.
84% заявителей - украинский бизнес. Иностранные компании подали только 50 жалоб - это самый низкий показатель за последние два года. Подавляющее большинство жалоб поступило от малого и среднего бизнеса - 71%. Чаще всего обращались представители сферы оптовой торговли (25%), промышленности (12%), сельского хозяйства (9%), недвижимости (7%) и частные предприниматели (9%). Традиционно, доля жалобщиков из Киева - наибольшая (37%).
Напомним, что 31 октября президент Украины Петр Порошенко подписал закон №8490 - так называемый закон "Маски-шоу стоп"-2.
Как писало РБК-Украина ранее, в Минюсте в апреле заявили, что с начала действия закона "маски-шоу стоп" незаконные обыски сократились. Добавим также, Минюст инициировал введение имущественной ответственности правоохранителей за нанесение убытков предприятию при осуществлении обысков.
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