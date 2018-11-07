Сумма таможенных пошлин достигла рекордной отметки

В октябре среднедневные сумма таможенных платежей составила почти 1,76 млрд грн, что является самым большим показателем в 2018 году. Об этом сообщает Государственная фискальная служба (ГФС) Украины.

По данным ГФС, в сравнении с октябрем 2017 года, эта показатель вырос на 23%, или на 333 млн грн, а с октябрем 2016 года - на 61%, или на 663 млн грн.

Рост суммы среднедневных таможенных поступлений в 2018 году наблюдается в течение последних месяцев. В частности, в сентябре этот показатель составлял почти 1,7 млрд грн, в августе - 1,5 млрд грн, в июле - 1,4 млрд грн.

Всего в октябре 2018 году в общий фонд госбюджета направлено 35,6 млрд грн таможенных платежей, что на 23% превышает соответствующий показатель 2017 года. Бюджет дополнительно получил почти 6,7 млрд грн.