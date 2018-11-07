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Нардепы предлагают растаможить «евробляхи» со скидкой 50%
09:44 07.11.2018 |
Глава Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина предложила утвердить предложение об установлении сроков для льготного растаможивания автомобилей, которые были ввезены в Украину.
Об этом сообщает Auto24.
6 ноября на Комитете по вопросам налоговой и таможенной политики Верховной Рады Южанина озвучила ряд идей, которые профильный комитет поддержал после внесения народными депутатами.
В частности, нардеп предложила утвердить предложения об установлении сроков по льготной растаможке автомобилей, которые были ввезены в Украину (так называемых "евроблях").
То есть кроме ставок акциза, утвержденных в первом чтении, предлагается предоставить льготный коэффициент 0,5 для автомобилей, которые будут растаможены в течение 30 дней после вступления Закона в силу.
Те же авто, которые будут растаможены в течение 60 дней после принятия Закона, будут растаможены с коэффициентом 0,65. Кроме того, все уплаченные налоги за этот период должны поступить в Пенсионный фонд.
Что касается льготного ввоза электромобилей, то по этому вопросу было внесено более 40 поправок. Они будут вынесены на обсуждение в сессионный зал парламента.
Законопроекты должны быть рассмотрены во втором чтении и в целом 8 ноября.
Напомним, 13 июля народные депутаты проголосовали за основу законопроекты, которые позволят снизить акцизы на растаможку автомобилей и усилить ответственность за использование нерастаможенных авто.
Проект закона № 8487 вносит изменения в Налоговый кодекс относительно налогообложения акцизом легковых авто.
Законопроект №8488 вносит изменения в Таможенный кодекс и некоторые законодательные акты относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины. В частности, вводится ограничение на количество авто, которые можно ввозить без денежного обеспечения. Кроме того, усиливается ответственность за нарушение таможенных правил.
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