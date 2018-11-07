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Всемирный банк поддержал налог на выведенный капитал для для малого и среднего бизнеса
09:16 07.11.2018 |
Всемирный банк (ВБ) поддерживает предложенную Министерством финансов Украины модель введения налога на выведенный капитал (НнВК) для малого и среднего бизнеса (МСБ), сообщила директор ВБ по вопросам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.
"А полную имплементацию законопроекта отложить до того времени, когда будет благоприятная фискальная ситуация", - сказала она в ходе заседания комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, указав, что, по расчетам ВБ возможные бюджетные потери составят 1,5% ВВП.
По словам С.Кахконен, предложенная Минфином альтернатива по замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал для компаний с объемом доходов до 200 млн грн - это способ сократить бюджетные потери.
В свою очередь Минфин подчеркивает, что во избежание угрозы фискальной стабильности необходимо введение НнВК для МСБ с годовым объемом дохода до 200 млн грн и использование компенсатора в виде условной уплаты авансом НнВК в размере 50% от суммы налоговых обязательств по налогу на прибыль за 2018 год только для этой группы налогоплательщиков.
"В этом случае 95% от всего количества юридических лиц перейдут на уплату НнВК и получат преимущества от этого налога. Налогоплательщиками налога на прибыль остаются около 4,5 тыс. компаний с годовым объемом дохода более 200 млн грн, которые задекларировали 85% общей суммы налога на прибыль", - указывает министерство в релизе.
При этом Минфин отмечает, что такая модель обсуждалась с Международным валютным фондом (МВФ) и была согласована как возможная.
В то же время один из авторов законопроекта Александр Шемяткин считает, что введение данного налога для МСБ будет стимулировать компании к дроблению и не возымеет должного эффекта.
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