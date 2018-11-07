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Депутаты отложили принятие налога на выведенный капитал
09:09 07.11.2018 |
Комитет Верховной Рады по налоговой и таможенной политике отложил рассмотрение закона о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал до согласования текста проекта с представителями МВФ. Члены комитета приняли решение одноголосно, сообщает корреспондент LIGA.net.
Депутаты отказались рекомендовать к принятию в первом чтении президентский законопроект №8557. Как отметила и.о. министра финансов Оксана Маркарова, эта редакция не была согласована с МВФ. "Принятие несогласованного закона даже в первом чтении будет означать с нашей стороны фактически односторонний выход с переговоров с Фондом", - сказала Маркарова.
По подсчетам Минфина, потери от внедрения НнВК в первый год составят 46 млрд грн. Компенсировать этот разрыв министерство предложило введением налога только для компаний с годовым оборотом до 200 млн грн. Такой вариант считает приемлемым и Всемирный банк.
Альтернативную идею представителей бизнеса с введением НнВК для всех компаний, но с оговоркой в виде выплаты авансом части налога на прибыль в размере 0,5% уставного фонда предприятия, но не более 50% оплаченного налога на прибыль за прошлый год, депутаты не поддержали. По словам главы налогового комитета Нины Южаниной МВФ также не поддерживает эту идею.
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