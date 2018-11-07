Для застройщиков в Украине хотят создать электронные кабинеты

Для застройщиков хотят создать электронные кабинеты - формы прямого и открытого взаимодействия между Госархстройинспекцией и инвесторами. Об этом сообщает Багнет со ссылкой на ГАСИ.

Сообщается, что благодаря нововведению строительные компании больше не смогут уклониться от допуска инспекторов на объект строительства для проведения внеплановых проверок под предлогом отсутствия письменного предупреждения. Сейчас бумажные письма-сообщения от ГАСИ часто застройщики просто не получают.

Кроме того, электронный кабинет будет содержать всю документальную информацию об объекте строительства: с момента подачи заявления о начале подготовительных работ до ввода в эксплуатацию.

Это должно свести к минимуму возможность возникновения коррупционных рисков.