Позиции Украины и Турции по соглашению о ЗСТ расходятся по двум отраслям, - Порошенко

Позиции Украины и Турции по соглашению о свободной торговле отличаются в области сельского хозяйства и текстиля. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко в интервью турецкому изданию Анадолу, передает УНН.

По словам Президента, позиции двух стран по соглашению о о свободной торговле сходятся на 96%.

"Позиция Турции отличается только в области сельского хозяйства, а Украины - в области текстиля. В то же время все несогласованности в документе в позициях по металлу и стали - преодолены", - сказал он.

При этом, Порошенко выразил надежду, что соглашение с Турцией будет заключено до нового года.

Напомним, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соглашение о свободной торговле с Украиной будет подписано до конца года.

Как сообщал УНН, в мае 2018 года в Минэкономразвития сообщили, что Украина выходит на "финишную прямую" в переговорах с Турцией о заключении соглашения о свободной торговле.