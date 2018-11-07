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Позиции Украины и Турции по соглашению о ЗСТ расходятся по двум отраслям, - Порошенко
07:43 07.11.2018 |
Позиции Украины и Турции по соглашению о свободной торговле отличаются в области сельского хозяйства и текстиля. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко в интервью турецкому изданию Анадолу, передает УНН.
По словам Президента, позиции двух стран по соглашению о о свободной торговле сходятся на 96%.
"Позиция Турции отличается только в области сельского хозяйства, а Украины - в области текстиля. В то же время все несогласованности в документе в позициях по металлу и стали - преодолены", - сказал он.
При этом, Порошенко выразил надежду, что соглашение с Турцией будет заключено до нового года.
Напомним, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соглашение о свободной торговле с Украиной будет подписано до конца года.
Как сообщал УНН, в мае 2018 года в Минэкономразвития сообщили, что Украина выходит на "финишную прямую" в переговорах с Турцией о заключении соглашения о свободной торговле.
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