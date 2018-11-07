Украина согласовала компромиссную модель введения налога на выведенный капитал для МСБ – Минфин

Минфин считает реальным внедрение налога на выведенный капитал (НнВК) без угрозы фискальной устойчивости только для малого и среднего бизнеса (МСБ) с годовым объемом дохода до 200 млн грн с использованием компенсатора в виде условной уплаты авансом НнВК в размере 50% от суммы налоговых обязательств по налогу на прибыль за 2018 год.

"Такая модель налогообложения обсуждалась с МВФ и после тяжелых переговоров была согласована как возможная", - говорится в сообщении ведомства во вторник.

По его расчетам, в этом случае 98% от всего количества юридических лиц перейдут на уплату НнВК и получат преимущества от этого налога, тогда как плательщиками налога на прибыль останутся около 4500 компаний с годовым объемом дохода свыше 200 млн грн, которые задекларировали 85% общей суммы налога на прибыль (по данным годового декларирования 2017 года).

Минфин указал, что разделяет мнение о том, что действующее законодательство позволяет крупным компаниям применять определенную налоговую оптимизацию через низконалоговые юрисдикции. Однако для минимизации таких рисков была подписана конвенция MLI, разработан законопроект BEPS, пересматриваются ставки двусторонних налоговых соглашений, отмечает финансовое ведомство.

По его оценке, прямые потери бюджета в случае введения НнВК для всех действующих плательщиков налога на прибыль предприятий с 1 января 2019 составят 46,7 млрд грн в отсутствие возможности сократить расходную часть госбюджета. Ведомство добавило, что и в 2020 году бюджетные потери будут значительными, а фискальные риски останутся высокими.

"Считаем необходимым отметить, что в сложившихся обстоятельствах Украина должна отдать высокий приоритет фискальной устойчивости и продолжению сотрудничества с международными партнерами и кредиторами, в частности с МВФ, техническая миссия которой сейчас находится в Украине", - указал Минфин.

Ведомство напомнило, что МВФ на рабочем уровне утвердил новую программу stand by для Украины, предпосылкой для утверждения которой советом Фонда является выполнение Киевом взятых на себя обязательств в сфере фискальной стабильности и ответственности, а также принятие сбалансированного бюджета и уменьшение бюджетного дефицита.

"Только при условии продолжения сотрудничества с МВФ Украина может избежать дефолта по долговым обязательствам", - подчеркнул Минфин, напомнив о выплате в следующем году 400 млрд грн в счет обслуживания и погашения госдолга.