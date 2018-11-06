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В январе-октябре возмещение НДС увеличилось на 11% до 108 млрд гривен, - ГФС
13:57 06.11.2018 |
Государственная фискальная служба констатирует, что в январе-октябре текущего года возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) увеличилось на 11%, или на 10,7 млрд гривен до 108 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении ГФС, передают Українські Новини.
За 10 месяцев прошлого года плательщикам было возмещено 97,3 млрд гривен НДС.
ГФС отмечает, что фиксируется рост заявок на возмещение НДС.
Так, в 2018 году количество плательщиков, которые заявили о возмещении этого налога, составило более 5 тыс. лиц.
Это почти на тысячу больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Среднемесячная заявка на возмещение НДС в текущем году выросли почти на 20% до 11,5 млрд гривен.
Среднемесячное возмещение налога в текущем году составило 10,8 млрд гривен, это на 1,1 млрд гривен больше, чем в прошлом году.
Как сообщали Українські Новини, в январе-сентябре возмещение НДС увеличилось на 11,5% до 97,6 млрд гривен.
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