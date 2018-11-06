В октябре продажи б/у автомобилей повысились в 2,2 раза до 11,8 тыс. единиц

В октябре из 19 тысяч впервые поставленных на учет в Украине легковых автомобилей 11,8 тысяч были иномарки с пробегом. В результате, с приближением окончания срока действия пониженных ставок акциза на импорт легковых автомобилей, бывших в эксплуатации, доля таких машин на первичном рынке Украины достигла 62%, сообщает ассоциация «Укравтопром».

По сравнению с октябрем прошлого года количество б/у-шных авто в первичных регистрациях выросло в 2,2 раза.

Маркой - лидером на первичном рынке легковых авто с пробегом остается Volkswagen. В отчетном месяце украинцы поставили на учет 1967 импортированных фольксвагенов, бывших в эксплуатации.

На втором месте Renault с показателем 1539 подержанных авто.

Третий результат у Шкоды - 1122 авто с пробегом.

Ford остался на четвертой строчке, секонд-хенд этой марки выбрали 814 украинцев.

Замыкает октябрьскую пятерку лидеров первичного рынка легковых автомобилей с пробегом Nissan с результатом 672 машины.

Всего с начала года украинские номера получили 83,9 тыс. легковых авто, бывших в эксплуатации в других странах, что на 90% больше чем за аналогичный период прошлого года.

Наиболее востребованным автомобилем с пробегом на первичном рынке как по итогам месяца, так и за период с начала года остается RENAULT Megane. В октябре эту модель выбрали 1048 чел., а за десять месяцев - 8476 автомобилистов.