Правительство планирует повысить ренту на нефть и конденсат с 29 до 31%

Кабинет Министров направил в Верховную Раду проект изменения в Налоговый кодекс, предусматривающий повышение ставок рентной платы на добычу нефти и газового конденсата на два процентных пункта. Проект закона №9260 зарегистрирован в парламенте 5 ноября.

Ставка рентной платы при добыче нефти со скважин глубиной до 5 км, основной объем добывается именно с таких скважин, планируется повысить с 29% до 31%. Со скважин глубиной более 5 км - с 14% до 16%. По такому же принципу предлагается поднять рентную плату на газовый конденсат. Напомним, с 1 января 2019 г. ожидалось плановое снижение ренты на газовый конденсат до уровня ренты на нефть. Сейчас ставка для конденсата составляет 21-45% в зависимости от глубины скважин.

Ставки ренты на природный газ пересматривать не планируется.

Как сообщал enkorr, рента на нефть была снижена с 21-45% до 14-29% с 1 января 2017 г. Это решение принималось для поддержки крупнейшего добытчика нефти компании «Укрнафта», на которую приходится 91% добычи нефти в стране. Компания тогда заявила о планах направить сэкономленные на уплате ренты средства в размере 1,3 млрд грн на инвестиции, но эти обещания выполнены не были. Добыча нефти компанией снизилась на 8,5% - с 1445,23 тыс. т в 2016 до 1322,91 тыс. т в 2017 г.

Перед тем как правительство пошло на снижение ренты на добычу нефти, средняя цена Urals по итогам 2015 и 2016 гг. была на уровне $51,2/барр. и $41,9/барр. соответственно. В 2017 г. средняя цена Urals выросла до $53,03/барр., за 9 месяцев 2018 г. - до $70,61/барр.