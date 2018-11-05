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Кабмин предлагает Раде установить ставку земельного налога для лесных земель не более 0,1% от их денежной оценки
16:38 05.11.2018 |
Кабинет Министров предлагает Верховной Раде установить ставку земельного налога для лесных земель не более 0,1% от их нормативной денежной оценки.
Соответствующий законопроект № 9260 был зарегистрирован 5 ноября, передают Українськi Новини.
Также, согласно документу, предусмотрено увеличение ставки арендной платы за заготовку древесины лесных пород на 50%.
Так, ставка за 1 плотный куб. м большой деловой древесины первого разряда сосны в первом поясе лесов составит 463,8 гривны, дуба - 1 217 гривен, бука - 877,3 гривны, березы, черной ольхи, липы - 67,9 гривны, самшита - 2 140,4 гривны, груши - 1 070 гривен, абрикоса, яблони, вишни - 799,9 гривны.
Соответствующие изменения предлагается внести в Налоговый кодекс.
Как сообщали Українськi Новини, в феврале Кабинет Министров поручил Министерству аграрной политики и продовольствия и Государственной службе по вопросам геодезии, картографии и кадастра провести общенациональную (всеукраинскую) нормативную денежную оценку земель сельскохозяйственного назначения до 31 августа.
В 2015 году сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження" в Верховной Раде Виталий Хомутынник предлагал парламенту установить ставку земельного налога для земель сельскохозяйственного назначения не более 1% от их нормативной денежной оценки.
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