Объем торговли товарами между Украиной и Китаем за 8 мес. вырос на 21% - Кубив

Двусторонняя торговля товарами между Украиной и Китаем за январь-август 2018 года выросла на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до $5,8 млрд грн, сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

"Китай для Украины является стратегически важным партнером, наш объем торговли постоянно растет. За восемь месяцев 2018 года украинско-китайская двусторонняя торговля товарами выросла на 21% - примерно до $5,8 млрд грн", - написал С.Кубив в соцсети Facebook в понедельник.

При этом он отметил, что в перспективе пяти лет Украина и Китай планируют увеличить этот показатель до $10 млрд грн. "Для этого продолжим реализовывать план действий Украина-Китай по реализации инициативы Большего шелкового пути и Морского шелкового пути XXI столетия", - отметил он.

Украинская делегация во главе с С.Кубивым пребывает в Китайской Народной Республике с рабочим визитом 5-8 ноября для участия в Китайской международной импортной выставке (China International Import Expo 2018).