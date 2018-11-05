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Директор ЕБРР в Украине рассказал о новой стратегии сотрудничества с Украиной
10:53 05.11.2018 |
Управляющий директор ЕБРР по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне назвал основные приоритеты по сотрудничеству банка с Украиной на последующие пять лет. Об этом он сообщил в комментарии РБК-Украина.
По словам Патроне, все они предусмотрены в новой стратегии сотрудничества ЕБРР с Украиной, которую премьер-министр Владимир Гройсман согласовал с руководством банка 23 октября.
"Наш совет директоров одобрил новую стратегию сотрудничества с Украиной на последующие пять лет. В основе этого документа - пять приоритетных направлений. Это и продолжение корпоратизации и приватизации госкомпаний, усовершенствование норм законодательства в части конкуренции для бизнеса. Еще одним важным направлением является укрепление энергетической безопасности и диверсификация энергоресурсов, с особым акцентом на развитие альтернативной энергетики. Так же важным аспектом нашего сотрудничества с Украиной являются меры по укреплению финансовой системы, в частности как государственных, так и коммерческих банков. И, наконец, интеграция инфраструктурной и экологической систем с системами соседних стран", - пояснил Маттео Патроне РБК-Украина.
Он также заявил, что банк позитивно оценивает предпринятые нашей страной шаги по подписанию с Международным валютным фондом соглашения о новой программе финансирования Украины.
"Мы, разумеется, одобряем подписание staff level agreement Украины с МВФ. И мы надеемся, что с одной стороны, это позволит стране закрепить стабильное развитие, но с другой стороны, мы хотели бы, чтобы это стало поводом для дальнейшего продолжения реформы. И наши стратегические приоритеты коррелируют с позицией МВФ по этому поводу", - сообщил Патроне.
По его словам, Украина должна сосредоточится в первую очередь на развитии таких секторов экономики, как частный сектор, промышленность, инфраструктура и аграрная отрасль.
Напомним, в середине октября ЕБРР назначил нового главу украинского офиса банка Маттео Патроне. На должности управляющего директора по Восточной Европе и Кавказу (офис в Киеве) он сменил Франсиса Малижа.
Свою карьеру в ЕБРР Патроне начал в департаменте корпоративных инвестиций в главном офисе банка в Лондоне. До этого работал в частном секторе. Позже Патроне возглавил офис банка в Сербии, а с 2015 года - руководил ЕБРР в Румынии и Болгарии.
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