В октябре продажи новых коммерческих автомобилей повысились на 10% до 1,1 тыс. автомобилей

Продажи новых коммерческих автомобилей в прошлом месяце выросли на 10% относительно октября прошлого года, сообщает ассоциация «Укравтопром». За месяц свою первую регистрацию прошли 1105 новых коммерческих автомобилей.

Наибольшим спросом в этом сегменте автомобильного рынка пользовались автомобили марки Renault, октябрьская реализация которой в Украине составила 163 машины. Свой результат годичной давности Рено улучшила почти на 9 процентов.

На втором месте рынка октября - Fiat. Автомобили этой марки в прошлом месяце получили 121 регистрационный номер, что на 7% больше в сравнении с октябрем 2017 года.

С более чем трехкратным ростом относительно прошлого года третью строчку рейтинга заняла французская марка Citroen, в активе которой 103 регистрации.

Четвертое место и 40-процентный рост у Mercedes-Benz - 91 автомобиль.

Замыкает пятерку лидеров октября 2018 года Volkswagen. В отчетном месяце 75 новых коммерческих автомобилей этой марки пополнили автомобильный парк Украины (+56% к окт. 2017г.).

Всего с начала года на украинском рынке было реализовано 10,5 тыс. новых коммерческих авто, что на 13% больше чем за аналогичный период прошлого года.