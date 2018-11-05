Украина досрочно погасила еврооблигации на 725 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передают Українські Новини.

"Было осуществлено погашение краткосрочных дисконтных долговых ценных бумаг, которые были выпущены 28 августа текущего года на 725 млн долларов", - говорится в нем.

При этом отмечается, что данные ценные бумаги были погашены за счет размещенных в конце октября еврооблигаций на 2 млрд долларов.

При этом остальная сумма в 1,3 млрд долларов от размещения новых бумаг была зачислена на счета Госказначейства и были использованы для финансирования госбджета.

Как сообщали Українські Новини, в конце октября Украина разместила еврооблигации на 2 млрд долларов.

Организаторами выпуска евробондов Украины были избраны BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan.