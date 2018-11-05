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Приватизацию в Украине будут контролировать немецкие эксперты
07:54 05.11.2018 |
Германия предоставит экспертную помощь Украине в процессе приватизации государственных предприятий. Об этом заявил министр Кабмина Александр Саенко, сообщает пресс-служба правительства.
По его словам, соответствующие договоренности были достигнуты во время встречи премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.
Мы договорились о том, что будет отдельный эксперт от Германии, который будет работать с рабочей группой по вопросам приватизации», - уточнил Александр Саенко.
Саенко добавил, что государство впервые основательно подошла к процессу подготовки к приватизации крупных объектов.
Мы ставим консультантов (инвестиционных советников) для подготовки каждого предприятия к продаже. Он должен досконально изучить финансовое состояние предприятия, провести его оценку, все виды аудита. Поскольку процесс подготовки этих предприятий более важен, чем сам факт торгов", - добавил господин Саенко.
В Кабмине напомнили, что Фонд государственного имущества отобрал инвестиционных советников для подготовки к продаже 11 из 23 объектов из списка "большой" приватизации на 2018 год. В частности, государство наняло советников по самой высокой репутацией, в том числе White & Case, E & Y, KPMG, BDO, Baker McKenzie.
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