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Минфин создает институт главного экономиста
14:09 02.11.2018 |
Его возглавит ведущий научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций Александра Бетлий.
Об этом сообщила и.о. министра финансов Оксана Маркарова.
«В продолжение институциональной реформы Минфина сегодня начинаем амбициозный проект вывода на европейский уровень аналитических продуктов и прогнозов Минфина и начинаем создавать институт Главного Экономиста (Chief Economist). Я очень рада и благодарна, что Александра Бетлий согласилась на эту непростую, но очень интересную работу и уже с сегодняшнего дня будет координировать как всю аналитику, так и заниматься институционализацией этого направления», - написала Оксана Маркарова у себя на странице в Facebook.
И.о. министра финансов анонсировала появление «интересных продуктов от Минфина в ближайшем будущем».
До прихода в Минфин Александра Бетлий являлась научным сотрудником Института экономических исследований и политических консультаций.
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