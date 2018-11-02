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КС отказался оценивать конституционность моратория на продажу земли сельхозназначения
13:20 02.11.2018 |
Конституционный Суд (КС) отказался оценивать конституционность моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.
Об этом говорится в сообщении суда, передают Українськi Новини.
Указано, что 1 ноября Большая палата КС на заседании рассматривала вопрос об открытии конституционного производства по конституционному представлению 69 депутатов Верховной Рады относительно соответствия Конституции (конституционности) положений пунктов 14 и 15 раздела Х "Переходные положения" Земельного кодекса.
Принято постановление КС об отказе в открытии конституционного производства по делу.
Таким образом, суд отказался оценивать конституционность моратория.
Как сообщали Українськi Новини, 22 августа решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), которым введенный Украиной мораторий на продажу сельхозземель признан нарушением прав человека, вступило в силу.
Президент Петр Порошенко обещает добиться отмены моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.
В феврале КС также принимал решение об отказе в открытии конституционного производства по делу о моратории на отчуждение сельхозземель.
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