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Украина сократила выручку от аграрного экспорта до $13 миллиардов
13:02 02.11.2018 |
Украина за девять месяцев текущего года экспортировала сельскохозяйственной продукции на 12,9 миллиарда долларов, что на 27,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на слова заместителя министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции Ольгу Трофимцеву.
"По результатам января-сентября 2018 года внешнеторговый оборот продукции агропромышленного комплекса достиг 16,8 миллиарда долларов. Украинский экспорт при этом составил 12,9 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.
По словам Трофимцевой, несмотря на то, что по результатам 9 месяцев этого года показатели экспорта показали сокращение, объемы урожая в 2018 году дают все основания ожидать результаты по итогам года не хуже прошлогодних, когда украинский аграрный экспорт достиг рекордных 18 миллиардов долларов.
Замминистра отметила, что в тройку товаров-лидеров аграрного экспорта традиционно входят зерновые культуры с долей 37%, масла - 24,1% и семена масличных культур - 10,3%.
Трофимцева добавила, что по сравнению с предыдущим годом увеличились объемы экспорта семян рапса - на 15,2%, мяса и субпродуктов домашней птицы - на 29,3%, яиц птицы - на 73,9%, масла рапса или горчицы - на 83,9%, орехов - на 79,4%, шоколада и других продуктов с содержанием какао - на 21,3%, масла соевого - на 18,3%, маргарина - на 31,9%, кондитерских изделий из сахара - на 20%, масла сливочного и других жиров, произведенных из молока - на 16,3%, хлебобулочных, кондитерских изделий - на 12%, вин виноградных натуральных - на 46,5%.
В географической структуре экспорта украинской аграрной и пищевой продукции первое место занимают страны Азии с долей 43,5%, второе место занимают страны ЕС - 31,8%, и Африканские страны - 13%.
Кроме того, Трофимцева уточнила, что в тройку лидеров азиатских стран-импортеров украинской продукции входят Индия, Китай и Турция, а в тройку лидеров европейских стран-импортеров - Нидерланды, Польша и Италия. Среди стран Африки больше всего украинской аграрной продукции закупают Египет, Тунис и Марокко.
Как сообщал УНИАН, выручка от экспорта украинской аграрной продукции в 2017 году увеличилась на 16%, до почти 18 миллиардов долларов.
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