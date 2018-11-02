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Гройсман поручил с 1 марта 2019 года провести массовый перерасчет и повысить пенсии
09:05 02.11.2018 |
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил новоназначенному руководителю Пенсионного фонда Евгению Капиносу с 1 марта 2019 года повысить пенсии военнослужащим, а также провести массовый автоматический перерасчет пенсий другим категориям пенсионеров, сообщает сайт правительственного портала.
"Вам нужно в ближайшее время провести аудит фонда и обеспечить стабильную работу пенсионной системы. Два важнейших задачи: Пенсионный фонд должен быть подготовлен к тому, чтобы с 1 января 2019 в очередной раз повысить пенсии военным пенсионерам. А также подготовиться к тому, чтобы с 1 марта 2019 провести первый в истории Украины массовый перерасчет и пенсий всех других категорий пенсионеров. Это огромная работа, но у вас 4 месяца", - сказал В.Гройсман.
Вместе с тем глава правительства подчеркнул, что стратегическим для Пенсионного фонда остается задача по детенизации заработных плат.
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