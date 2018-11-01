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ГФС создаст единое подразделение по обмену информацией
16:53 01.11.2018 |
И.о. заместителя главы Государственной фискальной службы (ГФС) Евгений Бамбизов анонсировал создание отдельного подразделения в ведомстве, которое будет заниматься вопросами трансфертного ценообразования (ТЦО) и внедрением системы обмена информацией.
«В ГФС назрела проблема создания единого подразделения, которое будет заниматься вопросами обмена информацией и трансфертного ценообразования... Такое подразделение будет создано», - сказал Е.Бамбизов на форуме BEPSinUA в Киеве в четверг.
Наряду с этим он отметил необходимость решить техническую проблему. Последняя состоит в защите информации, которая подлежит обмену. При этом необходимая техническая база для этого у ГФС есть.
«Те подразделения, которые до этого занимались этим вопросом, достаточно поверхностно понимали вопрос защиты информацией, потому что не было необходимой кооперации с подразделениями, которые занимаются методологией и проверками по вопросам ТЦО», - сказал он.
Однако, по его мнению, разработка методологии и форм предоставления информации, а также решение структурного вопроса с отдельным подразделением ГФС позволит наладить вопрос с защитой информации.
В свою очередь, заместитель министра финансов Сергей Верланов подчеркнул, что Минфин не рассматривает инициативу BEPS как возможность увеличить доходную часть бюджета.
«Это выравнивание поля для всех компаний и устранения конкурентных преимуществ, как неуплата или уклонение от уплаты или агрессивная минимизация уплаты налогов», - отметил он.
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