В сентябре продажи новых легковых автомобилей снизились на 6% до 7,2 тыс. автомобилей

В сентябре 2018 года по сравнению с сентябрем 2017 года продажи новых легковых автомобилей в Украине снизились на 6% до 7,214 тыс. автомобилей.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українськi Новини.

"Октябрьский спрос на новые легковые автомобили по сравнению с прошлым годом снизился на 6 процентов. В результате, в минувшем месяце в Украине свои первые номера получили всего 7 214 новых машин", - говорится в нем.

Согласно сообщению, несмотря на 8-процентное отставание от своего результата годичной давности, первое место на рынке заняла японская марка Toyota. В октябре 897 новых Тойот пополнили легковой автопарк страны.

Второй по количеству регистраций новых машин стала Renault - 804 единиц. Относительно октября 2017 года реализация легковых Рено в Украине выросла на 21%.

На третьем месте Nissan, в активе этой японской марки 606 реализованных авто, что в 1,8 раза больше чем годом ранее.

Четвертую строчку в рейтинге заняла Skoda - 539 новых авто (+1,5%).

Замыкает пятерку лидеров KIA, октябрьский результат которой вырос на 41%. Предпочтение автомобилям этой марки в прошлом месяце отдали 522 автомобилиста.

Как сообщали Українськi Новини, в сентябре 2018 года по сравнению с сентябрем 2017 года продажи новых легковых автомобилей в Украине снизились на 14% до 6,8 тыс. единиц.