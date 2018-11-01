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В январе-октябре поступления в общий фонд госбюджета выросли на 15% до 588,1 млрд гривен
11:49 01.11.2018 |
В январе-октябре в общий фонд госбюджета (сальдо) поступления выросли на 15% или на 76,8 млрд гривен до 588,1 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы, передают Українські Новини.
В общий фонд госбюджета с начала года направлено 312,5 млрд гривен налоговых платежей, что на 16,7% или на 44,8 млрд гривен больше аналогичного периода прошлого года.
Индикатив Минфина перевыполнен на 1,2 млрд гривен.
Таможенных платежей в январе-октябре в госбюджет перечислено 275,6 млрд гривен, что на 13% или на 32 млрд гривен больше показателя 10 месяцев 2017 года.
В октябре текущего года в общий фонд госбюджета обеспечено (сальдо) 62,2 млрд гривен, что на 24% или на 12 млрд гривен больше показателя прошлого года.
Налоговых поступлений в октябре перечислено 26,7 млрд гривен (+5,3 млрд гривен от прошлогоднего показателя), таможенных платежей - 35,6 млрд гривен (+6,6 млрд гривен от прошлогоднего показателя).
Как сообщали Українські Новини, в январе-сентябре в общий фонд госбюджета (сальдо) поступления выросли на 14% или на 64,9 млрд гривен до 525,9 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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