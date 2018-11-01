В сентябре долг населения за жилкомуслуги уменьшился на 0,4% до 34,4 млрд гривен

В сентябре долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги уменьшился на 0,4%, или на 125,1 млн гривен до 34 350,7 млн гривен по сравнению с августом.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Долг за квартирную плату по состоянию на 1 октября 2018 года увеличился на 39 млн гривен до 4 015,2 млн гривен.

Долг за отопление и горячее водоснабжение уменьшился на 397,7 млн гривен до 9 964,5 млн гривен.

Долг за газоснабжение увеличился на 112,3 млн гривен до 16 784,7 млн гривен.

В сентябре среди регионов наибольшая задолженность за отопление и горячее водоснабжение зафиксирована в Киеве (2 038,636 млн гривен), Харьковской (1 892,073 млн гривен) и Днепропетровской областях (1 615,205 млн гривен); за газоснабжение - в Харьковской (2 034,045 млн гривен), Днепропетровской (1 872,923 млн гривен) и Одесской (1 819,252 млн гривен) областях.

Наибольшая задолженность по квартирной плате в сентябре зафиксирована в Киеве (795,813 млн гривен), Днепропетровской (819,270 млн гривен) и Донецкой (371,783 млн гривен) областях.

Как сообщали Українські Новини, в августе долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги уменьшился на 0,8%, или на 287,4 млн гривен до 34 475,8 млн гривен по сравнению с июлем.