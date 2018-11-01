Порошенко поручил подготовить законопроект о запуске частной тяги на железной дороге

Президент Украины Петр Порошенко поручил главе "Укрзализныци" Евгению Кравцову в течение месяца подготовить законопроект о запуске частной тяги в стране.

"Через месяц подготовить изменения в закон и обеспечить приемлемые для Украины нормы привлечения капитала в этот процесс. Это не обязательно должны быть частные тепловозы, это может быть частный капитал", - сказал он во встречи с бизнесом.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" допускает возможность допуска частной тяги на железную дорогу через 7 лет, что предусмотрено в Соглашении об ассоциации с ЕС, которое вступило в силу в сентябре 2017 года.

Напомним, в октябре Верховная Рада отклонила законопроект о создании конкурентного рынка железнодорожных перевозок путем предоставления права частным перевозчикам осуществлять ж/д перевозки, что способствовало бы устранению дефицита подвижного состава и улучшению качества услуг благодаря конкуренции на рынке.