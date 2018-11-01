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Кабмин назначил председателем Пенсионного фонда экс-госсекретаря Минфина Капинуса вместо Зарудного
22:54 31.10.2018 |
Кабинет Министров 31 октября освободил от обязанностей председателя Пенсионного фонда Алексея Зарудного и назначил вместо него Евгения Капинуса.
Об этом Українським Новинам сообщил сам Капинус.
Евгений Капинус утвердительно ответил на вопрос о его назначении председателем Пенсионного фонда.
Он занимал должность госсекретаря Минфина с февраля 2017 года по октябрь текущего года.
До этого он был замминистра финансов.
Капинус родился 1 февраля 1978 года, в 2000 году закончил Черкасский институт управления.
С 2003 года работал главным консультантом отдела по вопросам структурных изменений и инфраструктуры рынка в Администрации Президента.
С 2005 года начал работать в Главной службе социально-экономического развития Секретариата Президента, где занимал руководящие должности.
С 2010 по 2011 года был советником вице-премьер-министра секретариата Кабинета Министров, а затем работал координатором в Координационном центре экономических реформ при Президенте.
В 2015 году возглавил Координационный центр обеспечения взаимодействия с Кабмином.
Как сообщали Українські Новини, в январе 2008 года Кабинет Министров освободил с должности председателя правления Пенсионного фонда Бориса Зайчука, назначив вместо него Алексея Зарудного.
В марте 2010 Зарудного уволили.
Затем в декабре 2014 Кабинет Министров снова назначил председателем Пенсионного фонда Алексея Зарудного.
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