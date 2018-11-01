Платежный баланс в сентябре сведен с дефицитом $582 млн - НБУ

Платежный баланс в сентябре сведен с дефицитом на уровне $582 млн, говорится в сообщении Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, дефицит текущего счета платежного баланса в сентябре расширился до $1,7 млрд на фоне ухудшения динамики экспорта и значительных плановых выплат по обслуживанию государственного долга.

В январе-сентябре дефицит текущего счета увеличился до $3,9 млрд по сравнению с $1,5 млрд за соответствующий период прошлого года.

Объемы экспорта товаров в сентябре сократились на 3,6% - до $3,3 млрд.

"Динамика экспорта ухудшилась по всем товарным группам, прежде всего из-за более низкого урожая ранних зерновых, меньшие переходные запасы отдельных технических культур урожая предыдущего года, ремонтные работы на металлургических заводах, сложности с транспортировкой и определенного ухудшения внешней ценовой конъюнктуры", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, в целом за январь-сентябрь экспорт товаров вырос на 9,9% до $31,5 млрд.

Импорт товаров в сентябре составил $5,1 млрд, его годовые темпы роста оставались высокими (17,3%) на фоне устойчивого внутреннего спроса и высоких цен на энергоносители.

В целом за девять месяцев импорт товаров вырос на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $40,6 млрд.

Чистый приток капитала по финансовому счету в сентябре составил $1,1 млрд (в сентябре прошлого года – $1,3 млрд) и был обеспечен операциями частного сектора, прежде всего по торговым кредитам.

По данным центробанка, в сентябре возобновилось сокращение наличной валюты вне банков (на $142 млн), отражая, прежде всего, уменьшение спроса на валюту со стороны населения.

Чистый приток прямых иностранных инвестиций составил $102 млн, 93% которого было направлено в реальный сектор в форме акционерного капитала. За январь-сентябрь чистый приток прямых иностранных инвестиций составил $1,5 млрд, 28% из которых составили операции переоформления долга в уставный капитал.

В целом за девять месяцев чистый приток средств по финансовому счету сформировался на уровне аналогичного периода 2017 года и составил $3,4 млрд.